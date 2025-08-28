28 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

  • Avrupa Yakası: Benzin 52,84 TL, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

  • Anadolu Yakası: Benzin 52,69 TL, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara

İzmir

  • Benzin 53,95 TL

  • Motorin 53,43 TL

  • LPG 26,33 TL

Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor.