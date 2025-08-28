28 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Avrupa Yakası: Benzin 52,84 TL, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL
Anadolu Yakası: Benzin 52,69 TL, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL
Ankara
Benzin 53,63 TL
Motorin 53,09 TL
LPG 26,40 TL
İzmir
Benzin 53,95 TL
Motorin 53,43 TL
LPG 26,33 TL
Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor.