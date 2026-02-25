Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; etkili olan kar yağışı, soğuk hava ile birlikte yollarda oluşabilecek don ve buzlanma riskine karşı tedbir alındığı bildirildi. Bu kapsamda 26 Şubat 2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan tüm resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ilçelerde eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurarak, aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Diğer ilçelerde ise hava koşullarına bağlı olarak kararların kaymakamlıklar tarafından verileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE

Kamuoyunun Bilgisine :

İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1(Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır.

Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.

Saygıyla duyurulur.