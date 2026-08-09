Tekirdağ cezaevinde tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada süreç çerisinde tehdit edildiğini ve iftiraya uğradığını iddia etti.

Avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamasında dün sabaha karşı Kuşadası Belediyesi'ne yapılan 3. dalga operasyondan da söz eden Günel, 'Dün sabaha karşı Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyondabelediye çalışanlarımız, meclis üyemiz ve çok sayıda Kuşadalı iş insanı gözaltına alındı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, gözaltı işlemlerinin dayanağının Ferdi Zenginoğlu isimli kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifade olduğu anlaşılmaktadır. İfadede isimleri geçen kişiler, çağrılmaları halinde gidip ifadelerini verecek kişilerken, sabaha karşı yapılan operasyonların tercih edilmesi kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmektedir' ifdelerine yer verdi.

Ferdi Zenginoğlu tarafından aylar önce kendisine ulaştırılan bir mektup olduğunu iddia eden Günel, Zenginoğlu'nun kendisinden para isteyip tehdiet ettiğini ileri sürdü. Ömer Günel açıklamasının devamında, 'Bugün yaşanan gelişmelerin, aylar önce tarafıma iletilen bu mektuptaki anlatımlarla büyük ölçüde örtüştüğünü üzülerek görüyorum. Bu nedenle yaşanan sürecin tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Öte yandan, henüz adli işlemler tamamlanmadan sosyal medya ve bazı haber mecraları üzerinden peş peşe yayınlar yapılması da dikkat çekicidir. Yargı süreci sonuçlanmadan insanların suçlu ilan edilmesi, masumiyet karinesini zedeleyen son derece sakıncalı bir yaklaşımdır. Ben bir hukukçu olarak, Türk yargısının gerçekleri ortaya çıkaracağına ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine inanmak istiyorum. Masum insanların itibarlarının, doğruluğu yargı kararıyla ortaya konulmamış iddialarla zedelenmesine son verilmesini bekliyorum' ifadelerine yer verdi.