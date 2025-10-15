Kadın ve erkeklerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen hasatta kadınlar narları toplarken, erkekler kasalara yerleştirilen ürünleri traktör ve kamyonlarla soğuk hava depolarına taşıyor.

Depolara ulaştırılan narlar burada özenle seçilerek sofralık veya sıkmalık olarak ayrılıyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi öğrencileriyle birlikte nar hasadına katılarak üreticilere destek verdi.

Adıyaman’da 19 bin 250 dekarlık alanda yılda yaklaşık 500 bin ton nar üretiliyor. Bunun 5 bin 600 dekarlık alanında ise organik nar üretimi gerçekleştiriliyor ve yıllık 12 bin ton nar hasadı yapılıyor. Bu ürünler hem iç pazarda tüketiliyor hem de dünyanın 9 farklı ülkesine ihraç ediliyor. Başta Amerika, Almanya, Irak, İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye gönderilen Adıyaman narı, ilin tarımsal çeşitliliğine önemli katkı sağlıyor.

Vali Osman Varol, narın Adıyaman için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Nar üretiminde son yıllarda önemli bir artış sağladık. 19 bin 250 dekar alanda üretim yapıyoruz ve bu ürünlerin büyük bölümü doğrudan ihracata gidiyor. Nar, ilimizin meyvecilikteki önemli türlerinden biri” dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise, soğuk hava depolarının nar üretimini artırmada kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Önceden depolama sıkıntısı nedeniyle üreticiler nardan uzaklaşmıştı. Yeni tesislerle birlikte üretim ciddi şekilde yükseldi ve ihracat kapasitemiz genişledi. Şu anda narımızı Irak, Almanya, Amerika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.