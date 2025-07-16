Davanın sanıkları arasında otelin 1993 yılındaki ilk ruhsatında imzası bulunan dönemin İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K. ve Ruhsat Büro Teknisyeni F.K. yer alıyor. Sanıklar, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

KKTC'den geniş katılım

Grand İsias Otel'de yaşamını yitiren 72 kişiden 35’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen sporcu kafilesine mensuptu. Bu nedenle KKTC, davayı ilk günden bu yana yakından takip ediyor. Bugünkü duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin aileleri ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri katıldı.

“Bu bir deprem değil, cinayettir”

Adliye önünde açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, adalet taleplerini yineleyerek, “Bu bir deprem değil, bir cinayettir. Otel saniyeler içinde yerle bir olduysa, bu sadece müteahhitin değil, göz yuman, denetlemeyen kamu görevlilerinin de suçu. Bu cinayet, iş birliğiyle işlendi. Gerçek adaletin adı: Muhtemel kasttır” dedi.

Başbakan Üstel: “Şampiyon Meleklerimize söz verdik”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise yaptığı açıklamada, “Bu davanın takipçisi olacağımızı Şampiyon Meleklerimize söz verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Ancak bu sadece bir yargılama değil, bir vicdan meselesidir. Bu dava insanlığa ibret olmalıdır. 35 evladımızı, öğretmenlerimizi, geleceğimizi kaybettik. Adalet yerini bulana dek buradayız” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri: “Bu ihmal zincirinin bedeli ödenmeli”

KKTC Milletvekili Yasemin Öztürk, davanın sadece doğal afet değil, zincirleme ihmallerin sonucu olduğunu vurgulayarak, “Bu hataların bedelinin ödenmesi gerekir. Bu dava adaletin davasıdır. Gerçek adalet gelmeden yasımızı tutamayız” dedi.

Milletvekili Ayşegül Baybars ise, “Kamu görevlilerinin yargılanması ve cezalandırılması, hem Türkiye’de hem bizde kamu hizmetinde liyakatin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak bilirkişi raporu henüz gelmediği için duruşmada hızlı bir ilerleme beklemiyoruz” dedi.

Mahkemede kritik süreç devam ediyor

KKTC heyeti açıklamaların ardından mahkeme salonuna geçti. Davanın en önemli aşamasının, bilirkişi raporunun sunulması olacağı vurgulandı. Bu raporun ardından kamu görevlilerinin sorumluluğu netleşecek.

Adalet arayışının simgesi haline gelen Grand İsias Otel davası, yalnızca bir felaketin değil; ihmaller zincirinin yargılanması açısından da tarihi önem taşıyor. Aileler, adaletin tecelli edeceği güne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bir kez daha yineledi.