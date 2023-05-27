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Tırdan dökülen inşaat malzemeleri yola saçıldı
ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIYAN TIRDAN DÖKÜLEN MALZEMELER YOLA SAÇILDI.
ADIYAMAN 27.05.2023, 10:17
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat malzemeleri taşıyan tırdan dökülen malzemeler yola saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesinde ki inşaat malzemeleri kapağının açılması nedeniyle Kahramanmaraş karayolu Çelik Rampası Mevkiinde karayoluna döküldü.
Karayolundan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine bölge trafik ekipleri yol güvenliğini aldı. Bir süre trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin ve iş makinalarının temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.