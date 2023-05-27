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Seçim güvenliği toplantısı yapıldı
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE ADIYAMAN’DA SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ADIYAMAN 27.05.2023, 10:11
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesinde Adıyaman’da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda Vali Vekili Muhammet Tugay başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri, emniyet, jandarma ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.
28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Adıyaman’da huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla alınacak tedbirler toplantıda konuşuldu.