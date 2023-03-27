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Park halindeki motosiklet çalındı
ADIYAMAN’DA PARK HALİNDE OLAN BİR MOTOSİKLET KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.
ADIYAMAN 27.03.2023, 10:40
Adıyaman’da park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan Hakan Polat’a ait 02 ABZ 142 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Hakan Polat, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.