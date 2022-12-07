Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Varol idaresindeki 02 FP 796 plakalı motosiklet ile Erdoğan Yavuz idaresindeki 09 RC 733 plakalı otomobille 3.Çevre Yolu ile Karamusa Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Varol yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.