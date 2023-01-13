Kuşaklama kanalı dualarla açıldı

Kuşaklama Kanalı Projesinin açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk proje hakkında bilgiler verdi. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Kuşaklama Kanalı Projesi çok şükür faaliyete geçti. Adıyaman için oldukça önemli olan ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki Kuzey Kuşaklama Kanalı sayesinde birçok mahallemiz sel tehlikesinden kurtulacak. Projenin içerisinde 3 bin 750 metre trapez kanalın yanı sıra, 7 adet menfez (köprü), 500 metre taş duvar, 6 metre stabilize işletme bakım yolu ve kanal boyu korkuluk yer almaktadır. Ayrıca etrafına yapacağımız yeni sosyal donatı alanlarıyla da şehrimize yeni mekanlar kazandırmış olacağız. Şehrimizi yağmur suyu birikintilerinden ve sellerden koruyacak olan bu önemli projenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra sahneye davet edilen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise gerek belediyenin yaptığı çalışmalar sayesinde, gerekse merkezi hükümetin çalışmalarıyla Adıyaman’ın bir şantiye alanına döndüğünü dile getirdi.

Başkan Aydın, "Adıyaman’ımıza ne kadar hizmet etsek az. Bunun için her kurumumuzla şehrin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Bugün de bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesinin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bu proje sayesinde şehrimizin sel baskını riski azalacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Son olarak davetlilere hitap eden Vali Mahmut Çuhadar ise Adıyaman’a kazandırılan bu eserden dolayı emeği geçenleri tebrik ettikten sonra Kuşaklama Kanalı Projesi okunan dualarla açıldı.