Kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.M.K., idaresindeki 34 FJD 287 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarptı. Bir süre kontrolsüz ilerleyen tır Şambayat Jandarma Karakol Komutanlığı bahçe duvarına çarpmak üzereyken durdu. Meydana gelen kazada sürücü M.M.K., yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.