Konteynır çarşı kuraları çekildi

Depremin verdiği hasarın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı Adıyaman’da konteyner çarşı kurularak hak sahipliği kuraları çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da ticarethaneleri yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi, konteynır çarşı kurulumuna devam ediyor.

Şehir genelinde ilk etapta 6 farklı noktada kurulacak olan konteynır çarşılardan birisi olan Mimar Sinan Parkı konteynır çarşısında hizmet verecek olan esnaflar noter huzurunda kurayla belirlendi.

Adıyaman Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç’un katıldığı kura çekiminde esnaflara hitaben kısa bir konuşma yapan Koordinatör Vali Gökmen Çiçek, 24 branşta 28 işyeri için yapılan kura çekimine 236 başvurunun yapıldığını belirterek, “Konteynır çarşı projemiz, başvuru yapan tüm esnaflarımız işyeri sahibi oluncaya kadar devam edecek inşallah. Bundan dolayı ismi bu kurda çıkmayan esnaflarımız sakın üzülmesinler” dedi.

Vali Çiçek ayrıca, kurayla belirlenen esnafların çarşamba gününden itibaren yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.