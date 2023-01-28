Kaymakam Partal voleybol sporcularına moral verdi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki kadın ve erkek voleybol takımlarının antrenmanlarını izledi.

Bölgesel Ligde mücadele eden Besni Gençlik ve Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol takımlarını antrenman yaparken ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, sporculara moral verdi. Sporun birleştirici gücünü ve toplumsal hayata sağladığı katkılardan bahseden Kaymakam Partal, “Bu yıl bölgesel voleybol ligine kadın ve erkek birer takımla katılacağız. Hedefimiz gelecek sezonda iki takımımızın da 2. ligde mücadele etmesi olacak. Takımları mümkün oldukça Besnili gençlerden oluşturacağız. Amacımız tüm Besni’yi gerek sporcu gerekse izleyici olarak spor tesislerine çekebilmektir. Gelecek sezon 2.ligde güzel maçlar izlettireceğimize inanıyorum. Takımlarımızın her yıl profesyonel liglerde mücadele etmesi bizim için çok önemli, sürdürülebilirliği kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz sporcularla sağlama noktasında kararlıyız” dedi.