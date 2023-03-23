Gölbaşı Belediyesi temizlik için su dağıtıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yıkıcı depremin yaşandığı ilçede vatandaşlara temizlik için tankerlerle su dağıtımı yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri vatandaşların temizlik ihtiyaçları çerçevesinde mahalle ve sokaklarda çadırlara, konteyner kente, kurum ve kuruluşlara tankerlerle su dağıtımı gerçekleştiriyor. İlçede bulunan vatandaşların mağdur olmaması için ilçenin her bir köşesine su dağıtımı yapan belediye ekipleri, günlük 500 tona yakın su dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.