Gölbaşı Belediyesi deprem şehitleri için mevlit okuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı deprem şehitleri için mevlit okuttu.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için belediye önünde düzenlenen mevlit okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi .

Düzenlenen programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.