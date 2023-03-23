Esenler Belediyesi’nden depremzedelere iftar

İstanbul Esenler Belediye Başkanlığı tarafından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde binlerce depremzedeye yönelik iftar programı düzenlendi. Programda Belediye Başkanı Mehmet Teyfik Göksu, iftarını depremzedelerle birlikte açtı.

Gölbaşı ilçesinde sosyal market ve konteynır kent oluşturan Esenler Belediye Başkanlığı, bu defa binlerce depremzedeye iftarda hizmet verdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, iftar programında depremzedelerle sohbet ederek, taleplerinin olup olmadığını sordu. Programda konuşan Başkan Göksu, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in ilk günündeyiz ve ilk günü birlikte iftar edeceğiz. Cenab-ı Hakk tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Keşke böyle bir acı ve hüzünle bir araya geldiğimiz bu iftar sofrası değil de neşe ve mutluluklar içerisinde bir araya gelmiş iftar sofrasında beraber olsaydık ama kaderi ilahi böyle tecelli etmiş. Biz 6 Şubat’tan beri Gölbaşın’dayız, belediyemiz ve ekiplerimizle birlikte buradayız. Deprem anından bu yana arama kurtarma ekiplerimizle birlikte buradayız. O günden beri yemekhanemiz arka tarafta, sosyal marketimiz yan tarafta, sağlık kabinlerimiz yine diğer tarafta, konteyner kent çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.