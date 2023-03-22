Engelli depremzede çocuktan Vali Çağatay’a çay daveti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman’da enkazdan çıkarılan engelli çocuk, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı çaya davet etti.

Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, konteyner kentte yaptığı incelemeler esnasında depremzede Mehmet Değirmenci tarafından çay içmeye davet edildi. Değirmenci’nin çay davetini geri çevirmeyen Çağatay, depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan Değirmenci ile ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret etti.

Aileyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çağatay, her anlamda ailenin yanında olduklarını belirtti.