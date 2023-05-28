Depremzededen oy kullananlara sürpriz ikram

Deprem bölgelerinden Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki bir muhtar 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanan vatandaşlara, oyunu kullandıktan sonra ücretsiz tatlı ve yiyecek ikramında bulundu.

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Yusuf Süt, sabahın erken saatlerinde, Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin bahçesine getirdiği büyük kazandaki tulumba tatlısı ile beraber şeker, kolonya, bisküvi, çay, kahve, kek ve meyve sularını hazırladı. Oyunu kullanan vatandaşlara önce kolonya ve daha sonra da tatlı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Seçimlerin şenlik havasında ve tatlı bir demokrasi olması adına böyle bir çalışma yaptığını belirten Muhtar Yusuf Süt, oy kullanmaya gelen tüm vatandaşlara tulumba tatlısını ve diğer ikramları dağıttıklarını ifade ederek bu seçimin en tatlı Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi.

Seçimlerde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, yapılan ikramlar görenlerin takdirini topladı.