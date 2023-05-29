Depremzede öğrencilere eğitim desteği

Adıyaman Belediyesi, depremden etkilenen öğrencilere etüt hizmeti vermeye başladı.

Depremden önce inşaat çalışmaları bitme aşamasına gelen Eski Şire Pazarı alanındaki Adıyaman Eğitim ve Kültür Merkezi’nin bir an önce tamamlanmasını isteyen Başkan Kılınç, yeni binanın depremden olumsuz etkilenen öğrenciler için hizmet vermesi talimatında bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Kültür Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesi’ çerçevesinde geleceğimizin emaneti olan çocuklar için depremin etkisini silmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Kılınç, “Depremden önce etüt merkezi olarak düşünülen binamızda depremden etkilenen öğrencilerimiz için binamızı, lise, üniversite ve memurluk sınavlarına hazırlanmaları için eğitim ve öğretime uygun hale getirdik. Burada YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için on bir sayısal, iki sözel ve sekiz eşit ağırlık sınıfı oluşturduk. Elli beş öğretmenimiz eşliğinde soru çözümü, birebir dersler, konu tekrarları ve deneme sınavları yapılmaktadır. Yıl içerisinde iki bine yakın öğrencinin hizmet aldığı merkezimizde günde ortalama altı yüz öğrencimiz ders görmektedir. Görevli öğretmenlerimiz haricinde psikolog ve rehber öğretmenlerimiz de öğrencilerimizin endişe ve sıkıntılarının giderilmesinde yardımcı oluyorlar. Haftanın yedi günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan merkezimizde öğrencilerimize defter, kitap ve kaynak desteği ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bunun yanında her gün öğrencilerimize ücretsiz olarak kahvaltı, çay ve kahve ikramında da bulunmaktayız. Belediyemizin imkânları tüm öğrencilerimize feda olsun. Hepsine sınavlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.