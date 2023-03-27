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Depremde hasar alan cami minaresi yıkıldı
ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE DEPREMDE HASAR GÖREN BİR CAMİNİN MİNARESİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKILDI.
ADIYAMAN 27.03.2023, 10:49
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde depremde hasar gören bir caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü Cami minaresi de hasar gördü. Ağır hasar alan cami minaresi yıkım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda alınan tedbirlerin ardından cami minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.