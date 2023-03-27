Depremde hasar alan cami minaresi yıkıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde depremde hasar gören bir caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü Cami minaresi de hasar gördü. Ağır hasar alan cami minaresi yıkım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda alınan tedbirlerin ardından cami minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.