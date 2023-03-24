Depremde Girik köyünde fay kırığı oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Girik köyünde fay kırığı oluştu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Adıyaman merkeze bağlı Girik köyünde geniş ve derin fay kırığı oluştu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda olan fay kırığı vatandaşları korkuttu.

Fay kırığı sadece toprak değil kayayı da parçaladı.