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Depremde Girik köyünde fay kırığı oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Girik köyünde fay kırığı oluştu.
ADIYAMAN 24.03.2023, 15:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Girik köyünde fay kırığı oluştu.
6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Adıyaman merkeze bağlı Girik köyünde geniş ve derin fay kırığı oluştu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda olan fay kırığı vatandaşları korkuttu.
Fay kırığı sadece toprak değil kayayı da parçaladı.