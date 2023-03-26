Deprem bölgesindeki çiftçilere ücretsiz ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 60 çiftçiye ücretsiz ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tohum Derneği ile bir firma tarafından ücretsiz dağıtılan ayçiçeği tohumları, depremde ağır hasar gören Gölbaşı için tarımın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

İlk olarak 60 çiftçi için tohum dağıttıklarını belirten Ziraat Mühendisi ve Uzman Proje Danışmanı Gizem Bilgili, Gölbaşı tarımının canlanması için girişimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Ziraat Mühendisi Bilgili, "Deprem sadece canlarımızı almadı, değerlerimiz, anılarımız ve geleceğimiz de enkaz oldu, gitti. İşte yeniden ayağa kalkmak için de tarımı tekrar güçlendirmemiz lazım. İlk iş olarak ayçiçekle başladık. Gölbaşı tarımının canlanması için bu tür girişimlerimiz aralıksız devam edecek. Bereketli topraklarımızın yeniden canlanması için bugün Gölbaşı ilçemizde ayçiçeği üretimi yapan küçük ölçekli üreticilerimizden toplamda 60 kişiye ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirildik. Emeği geçen STK ve firmalara çok teşekkür ederiz. Ayçiçeği tohumlarımız Gölbaşı’ya, Adıyaman’a, tüm ülke topraklarına bereket getirsin" dedi.