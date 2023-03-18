Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

Adıyaman’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü münasebetiyle vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için mevlidi şerif okundu.

Emir Sultan Camii’nde okunan mevlidi şerife Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. mevlidi şerif programında eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna Çanakkale’den bugüne kadar şehit düşen ve depremde hayatını kaybeden herkes için dualar edildi.