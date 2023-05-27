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Camiye giren yılan tedirgin etti
ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR METRE UZUNLUĞUNDA Kİ YILAN CEMAATİ TEDİRGİN ETTİ.
ADIYAMAN 27.05.2023, 10:30
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda ki yılan cemaati tedirgin etti.
Adıyaman’ın Sincik ilçesi merkez Fatih Mahallesi Camine gelen din görevlisi Abuzer Karşılayan minberin yakınında yılanı fark etti. Caminin içine giren boz yılan din görevlisi ve cami cemaatini tedirgin etti. Vatandaşlar yılanı kendi imkanlarıyla yakalayarak camiden çıkarttı.
Yılan yeniden doğaya salındı.