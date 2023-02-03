Başkan Sümer: “Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız”

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, “Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız” dedi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde açıklamalarda bulundu. Üreticilerin güveni, desteği ve teveccühü ile 23 yıldan beri Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydeden Başkan Sümer, “Görev süremiz boyunca sorunlarımızı yüksek sesle dile getirdik. Sizden gelen bu sorun ve talepleri hem yerelde hem de Ankara nezdinde yaptığımız girişimlerle çözüme kavuşturmaya çalıştık. Yaptığımız girişimlerle sadece bölge çiftçisinin değil tüm Türkiye’deki çiftçilerimizin sorunlarını da çözmüş olduk.

Bunun yanı sıra vaat ettiğimiz gibi Besni Ziraat Odası’nı yeni ve modern bir hizmet binasına kavuşturduk. Bugün o sözü yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizler sizlere hizmet için varız, bugüne kadar sizlere olan görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık, gerçekçi projelerle, umutla, heyecanla hizmet etmeye de devam ediyoruz. Seçimlerimiz Besni çiftçisine hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bugüne kadar destek veren bütün delege, çiftçi ve muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yapılacak seçimde desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah sizlerin desteği ile bu özel görevi sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Bizlere duyduğunuz güvenle bugüne kadar bizleri bu göreve layık gördünüz. Bizde elimizden geldiğince bu güvene layık olamaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz ve sizlere her zaman destek olacağız’’ dedi.