Başkan Kılınç, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI DOKTOR SÜLEYMAN KILINÇ, KAZADA YARALANAN ÇOCUĞA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI.
ADIYAMAN 03.06.2023, 10:10
Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletten düşen ve kolunu kıran Ahmet A., isimli çocuğa ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptı.
Başkan Kılınç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı çocuğu teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.