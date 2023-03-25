AK Parti teşkilat temayülü gerçekleştirdi

AK Parti Adıyaman’da milletvekili aday adayları için teşkilat mensupları arasında temayül yoklaması yaptı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, 160 aday adayı için yaklaşık bin 500 partili oy verdi. Adıyaman Koordinatörü AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve İstanbul Milletvekili Hulisi Şentürk, Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Ebubekir Akbina’nın katıldığı temayül yoklamasına partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, aday adayları içerisinde aday belirlemenin kriterlerinden birisi olan parti temayülünü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Milletvekili adayı olmak için 160 aday adayı partimize başvuruda bulundu. Birbirinden kıymetli olan bu aday adayları içerisinde partimizin uygun adaylarını belirlemek için, parti temayülü yapıyoruz. Temayül aday belirleme kriterlerinden birisidir. Pati teşkilatımızı sesine kulak veriyoruz. Temayülde oy kullanan bir kişi gönlünden geçen 5 ismi terci ederek, sisteme yüklüyor. Çıkacak sonuç hem ilimize, hem ülkemize hem de partimize hayırlı olsun” dedi.

Adıyaman’dan milletvekili olmak için bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, işadamı, eski belediye başkanı, öğretim üyeleri ve çeşitli meslek guruplarından 160 kişi partiye başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan 160 kişiden 11’i kadın, 149’u erkeklerden oluşuyor. Başvuruda bulunan kişilerden 3’ü ilkokul, 49’u ortaokul ve lise, 108’i ise ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu.

Adıyaman’da bulunan AK Parti’nin 4 milletvekilinden Yakup Taş, 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Diğer milletvekillerinden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, milletvekilliği başvurusunda bulunmazken, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, yeniden milletvekili olmak için başvuru yaptı.

Partinin teşkilatlarından da aday adaylığı için istifalar yaşandı. AK Pati Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve yönetimdeki bazı kişiler görevlerinden istifa etti.

İlçe teşkilatlarından ise Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.