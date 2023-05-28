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Adıyaman’da, oy kullanımı başladı
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ İÇİN ADIYAMAN’DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI.
ADIYAMAN 28.05.2023, 09:41
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Adıyaman’da oy verme işlemi başladı.
Türkiye seçim heyecanı yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Adıyaman’da vatandaşlar erken saatte sandığa gitti. Deprem bölgesi Adıyaman’da bulunan okullarda kurulan sandıklara ilk oyları genelde yaşlı vatandaşların attığı görüldü. Oy kullanmak için gelen vatandaşlara sandık görevlileri yardımcı olurken, oylarını sandığa atan vatandaşlar ’Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.