Adıyaman’da konteyner basın koordinasyon merkezi oluşturulacak

Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, basının görevini rahatça yapması için Konteyner Basın Koordinasyon Merkezi oluşturulacağını söyledi.

Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Mustafa Yücekaya, Koordinatör Vali Gökmen Çiçek’le görüşerek, yerel basının çalışanlarının ve ofislerinin de depremde büyük hasar gördüğünü, 13 gazetecinin vefat ettiğini, binaların hasar gördüğünü belirterek, halkın hızlı ve tarafsız haber alması için bir ofise ihtiyaç duyduğunu belirtti. Vali Gökmen Çiçek ise, “6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremde tüm meslek kollarında olduğu gibi yerel basının da ofisleri kullanılamaz hale geldi. Sadece binalar değil, basının kullandığı malzemeler de enkaz altında veya hasarlı binalarda bulunuyor. Basının rahatça görev yapması, burada halkımız için yapılan çalışmaların, yerel yardımların, ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru ve zamanında ulaştırılması çok önemli. Bu maksatla, gereken konteynerin Basın Koordinasyon Merkezi olarak hazırlayıp, basın mensubu kardeşlerimin hizmetine sunacağız" dedi.

Vali Çiçek, basının rahatça çalışabileceği yer tespitinden hemen sonra Basın Koordinasyon merkezi için konteynerlerin yerleştirileceğini söyledi.