Adıyaman’da iş yerine saldırı

Adıyaman’da bir grup şahıs, bir iş yerine saldırarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerine gelen 1’i kadın 3 şahıs, iş yerine saldırdı. İş yerinde bulunan kadın işletmeci neye uğradığını şaşırarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar iş yerine ve içerisinde bulunan ürünlere zarar verdikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri saldırıya uğrayan kadın işletmeci ise şahıslar hakkında şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.