Adıyaman’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.S., idaresindeki 42 ZP 114 plakalı araç ile A.A., idaresindeki 44 ABJ 263 plakalı araç, Gölbaşı ilçesi Aşağıazaplı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden A.A., ile araçta bulunan B.K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.