Adıyaman’da depremzede öğrenciler için kitap kampanyası düzendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da öğrencilerin yaşamakta olduğu yardımcı kaynak kitap sıkıntısı kitap kampanyasıyla giderilmeye çalışıldı.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri tarafından sivil İnisiyatiflerle başlatılan kampanya sonucu Türkiye’nin her yerinden bağışçılar, mağdur öğrencileri konu anlatımlı ve soru bankası gibi kaynak kitaplarla buluşturdu.

Şu ana kadar binden fazla öğrencinin ihtiyacının giderildiğini belirten organizasyon sorumlusu TOBB Kız AİHL Öğretmeni Halil Altındal, kampanyaya Türkiye’nin birçok yerinden sivil toplum kuruluşunun, öğretmenlerin, öğrencilerin gönüllü olarak destek vermesiyle küçük bir adımla başlayan organizasyonun çığ gibi büyüyerek Adıyaman merkezdeki öğrencilerin çoğunluğunun ihtiyacını karşılayacak bir boyuta ulaştığını söyledi.

Öğrencilerin çoğunun kitaplarının yıkılan veya hasar gören evlerinde kaldığını, bu sebeple sıkıntı yaşayan öğrencilerin bu zor günlerde ders çalışmasının önündeki en büyük engellerden birinin kaynak yetersizliği olduğunu belirten Altındal, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Altındal, kampanyanın devam ettiğini yardımcı kaynak kitap göndermek isteyenlerin okulun adresine gönderebileceklerini, bu bağlamda Adıyaman’da hiçbir öğrencinin mağdur kalmamasını istediklerini sözlerine ekledi.