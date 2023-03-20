Adıyaman Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplandı

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kahta ilçesinde geçekleştirildi.

Kahta Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe katıldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, deprem bölgesi olan Adıyaman’da gübre ve ilaç sıkıntıları, tarımsal sulama projeleri, depremzedelere yapılabilecek yardımlar, tarımsal girdilerdeki fiyat artışları ile ilgili konuştu.

Ayrıca, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel üst kurul delegeliğine seçildi.