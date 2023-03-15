Yüreğir Belediyesi kreşleri hizmete başladı

Adana Yüreğir Belediyesi’nin kreşleri okulların açılmasıyla birlikte hizmete başladı. Deprem felaketinden en çok çocukların etkilendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaşadıklarımız yavrularımızın korku, kaygı, üzüntü gibi duyguları deneyimlemelerine sebep oldu. Şu an onlara en iyi gelecek şey oyun oynamak” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ildeki okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilmiş, büyük afetten etkilenen Adana’da okullar 13 Mart’ta açılmıştı. Deprem nedeniyle ara tatilinin uzatıldığı Yüreğir Belediyesi kreşleri de okulların açılması ile birlikte yeniden hizmete girdi.

Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile PTT Evleri Hanım Sabuncu Kreşi’nde uzun bir aradan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tekrar buluşan minikler, şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Kreşlerde görevli alanlarında uzman pedagog, oyun terapisti ve drama hocaları, sağladıkları destekle çocukların üzerlerindeki deprem psikolojisini atmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

Deprem felaketinden en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,“Bu zor günlerde çocuklarımız çokça haber görüntülerine, etrafında konuşulan korku dolu ve üzüntülü konuşmalara maruz kaldı. Yaşadıklarımız yavrularımızın korku, kaygı, üzüntü gibi duyguları deneyimlemelerine sebep oldu. Şu an onlara en iyi gelecek şey oyun oynamak. Yeniden hizmete açtığımız kreşlerimizde oyun terapistlerimiz ve drama hocalarımız çocuklarımıza daha doğru rehber olmak, onların duygularını tanımlamasına yardımcı olmak ve güven duygularını yeniden sağlamak için hazırlar. Yeni dönemde miniklerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.