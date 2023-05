Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir: “Milli irade bir kez daha tecelli etti”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada“Milletimizin iradesi her zaman her şeyin üstündedir. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır”dedi.

Başkan Kocaispir, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından teşekkür mesajı yayımladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kocaispir açıklamasında “Kıymetli Hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizim temel prensibimiz Hakk’a hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan insanımıza hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olmuştur. Bizim için her seçim halka hesap verdiğimiz bir imtihandır. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi.Milletimizin iradesi her zaman her şeyin üstündedir. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir. Kazanan Türkiye’dir.Şimdi seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşma, bütünleşme vaktidir. Birlik ve beraberlik içinde birlikte yürünecek daha çok yolumuz var. Bu vesile ile 28 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, vatandaşlık görevini yerine getirerek iradesini sandığa yansıtan her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.