Valilikten emniyet müdürüne dayak iddiasına açıklama

Adana Valiliğinden “İl emniyet müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak” başlıklı haberle ilgili, “Haberde ifade edilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ’İl emniyet müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak’ başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberde bahsi geçen, ilimizde Hassas Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız’ın 42 ay kıdem cezası, maaş cezası, uyarma ve kınama cezaları bulunmakta olup bunların yanında borç para alıp ödememekten cezası da bulunmaktadır. Önceki görev yeri olan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce de astlarından borç almak sebebiyle soruşturması devam etmektedir. İl Emniyet Müdürlüğümüzde de 14.03.2023 tarihinde aynı şekilde astlarından borç para aldığı yönündeki duyumlar üzerine kendisi İl Emniyet Müdürünün makamına çağrılarak sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Uyarılara rağmen 23.03.2023 tarihinde toplamda 6 personelinden borç ve hediye aldığı ve borçlarını ödemediği yönünde yazılı müracaat gelmesi üzerine tekrar İl Emniyet Müdürünce sözlü olarak ikaz edilmiş ve hakkında adli-idari yasal işlem başlatılmıştır. Söz konusu haberde ifade edilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.