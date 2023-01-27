Vali Elban:“ Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli”

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, ilçelerde yapılacak yatırımların vatandaşlara ulaştırılabilmesi ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için görüş ve önerilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Aladağ Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Dr. Süleyman Elban, ilçede Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyareti sırasında değerlendirmede bulunan Vali Elban, insanların kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitimlerin önemini vurguladı. Öğrenmenin hayat boyu devam ettirilen bir faaliyet olduğunu dile getiren Vali Elban, toplum yararı gözeten bu tür eğitici ve öğretici faaliyetleri hayli önemsediklerini ve bu faaliyetlerin daima destekçisi olduklarını belirtti.Elban’ın Aladağ Halk Eğitim Merkezi ziyareti, verilen kurslarla ilgili yetkililerden bilgiler alması ve kursiyerlerle sohbet etmesinin ardından son buldu.

Vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere ziyaretlerini sık aralıklarla tekrarlayan Vali Elban, ilçede sırasıyla Sinanpaşa, Kıcak ve Büyük Sofulu Mahallelerinde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenenen istek ve taleplerini dinleyen Vali Elban, mahallelerin sorun ve genel durumları hakkında bilgiler aldı.

İlçede yaşayan vatandaşların huzur ve refahı için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini aktaran Vali Elban, “İlçe ve mahallelerimize yapılacak yeni yatırımların hızlı bir şekilde vatandaşımıza ulaştırılabilmesi, bunun yanında sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli”dedi.

Vali Elban’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, kendilerini ziyaret ederek sorun ve taleplerinin ilk ağızdan dinlenmesinden dolayı teşekkür etti.