Türkiye, Türkiye’nin geleceklerini ağırladı

Yüreğir Semerkant İlkokulu 3/G sınıfı öğrencileri uygulamalı derste Türkiye Gazetesi’nin misafiri oldu.

Yüreğir Semerkant İlkokulu 3/G sınıfı öğrencileri, İletişim konusu çerçevesinde yazılı iletişim araçlarını yerinde görmek için Türkiye Gazetesi Adana Matbaa Tesislerini ziyaret etti. Öğretmenleri nezaretinde matbaaya giden öğrenciler burada bir gazetenin nasıl hazırlanıp ne şekilde baskıya girdiğini yerinde görme fırsatı yakaladı. Matbaa İşletme Müdürü Ali Demir’den bilgiler alan öğrenciler ayrıca merak ettikleri sorularına da cevap buldu. Burada öğrencilere Türkiye’nin ilk ve en çok okunan çocuk dergisi olan Türkiye Çocuk dergisi hediye edildi.