Seyhanlı hentbolcular Rize’den galibiyet ile döndü

Seyhan Belediyesporlu hentbolcular deplasmanda Rize temsilcisi Güneysu Kulübü’nü 41-30 gibi farklı bir skor ile yendi.

Türkiye Erkekler Hentbol birinci lig A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Seyhan Belediyespor deplasmanda Rize temsilcisi Güneysu Kulübü’nü 41-30 gibi farklı bir skor ile yenerek haftayı mutlu kapadı.

Rize Güneysu takımı karşısında iyi bir oyun sergileyip müsabakayı farklı bir galibiyet ile tamamladıklarını belirten Seyhan Belediyespor Kulübü erkek hentbol takımı teknik sorumlusu Gürçin Can, “Sporcularımızı ortaya koymuş oldukları performanstan dolayı kutluyorum. Haklı bir galibiyet elde ettik. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Adana’mızı süper ligde temsil etmeye kararlıyız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere kulüp yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu desteğin karşılığı mutlaka şampiyonluk olmalıdır” dedi.

Seyhan Belediyespor erkek hentbol takımı 29 Mart’ta deplasmanda 1955 Batman Belediyespor kulübü karşılaşacak. Mavi-beyazlılar 1 Nisan’da Adana’da Van takımını konuk edecek. Bu iki karşılaşmanın ardından grup maçları sona erecek ve gözler play-off müsabakalarına çevrilecek.