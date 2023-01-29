Seyhan kırsalının tarım üretimi masaya yatırıldı

Üretim odaklı yönetim anlayışıyla kırsal bölgeleri kalkındırma hedefiyle kurulan Seyhan Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Meclisinin gerçekleştirilen sekizinci yürütme kurulu toplantısında, kırsal bölgelerdeki tarım üretiminin nasıl artırılabileceğine yönelik önemli kararlar alındı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yürütme kurulunu oluşturan akademisyenler, muhtarlar ve tarım paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, inovatif uygulamaların tarımsal üretime etkileriyle ilgili bir sunum yapıldı. Uydu, drone, cep telefonu gibi teknolojik cihazlar ve yazılımların kullanıldığı tarımsal üretim örnekleri masaya yatırıldı.

Seyhan kırsalında tarım yapan çiftçilerin teknolojik ve inovatif uygulamaları kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi konusunda fikir birliğine varıldı. Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde tarımsal üretimde kullanılmak üzere tasarlanıp, deneme uçuşlarına başlanan drone ile ilgili bilgiler veren Başkan Akay, Seyhan Belediyesinin tarımsal üretimde çağı yakalayan çalışmalarının yanı sıra toprak ve su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarından kesitler aktardı.

Envanter çıkarılacak

Seyhan kırsalını geliştirmeye yönelik çalışmaların ve kaynakların amacına uygun olarak planlanabilmesi amacıyla, geniş muhteviyatlı, kırsal bölgelerin demografik ve sosyo-ekonomik yapısını, tarımsal üretimin durumunu analiz edip, durum tespiti yapmaya yönelik bir envanter çalışması yapılması ve bu çalışma sonucunda izlenecek yol haritasının belirlenmesi de kararlaştırıldı.

Kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmek için doğru verilere sahip olunması gerektiğini belirten Başkan Akay, "Verileri iyi toplamalı ve analiz etmeliyiz. Bu veriler hem köyden şehre göçü önlemek hem de tarımsal üretimi ve verimi artırma konusunda çok önemli bir işleve sahip olacak" dedi.

Kırsalda yaşayanların sosyal ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgelerde karşılayacak projeler üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Başkan Akay, üniversitedeki teorik eğitimin alanda uygulamayla bütünleştirilmesinin önemini vurguladı.

Üniversite ile işbirliği

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde girişimcilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak verilecek arıcılık, avokado, sürdürülebilir tarım, budama, tıbbi aromatik bitki üretimi, narenciye yetiştiriciliği gibi eğitimleri içeren tarımsal eğitim projesi konusunda işbirliği yapılması da kararlaştıran bir diğer konu oldu.

Toplantıda gıda kıtlığı tehlikesine karşı durum tespitinin yapılarak, acil gıda eylem planı hazırlanması, Adana’da gerçekleştirilecek kooperatifçilik fuarına hazırlık yapılması gibi konular da ele alınırken, Başkan Akay Seyhan’ın bereketli topraklarını planlı, bilimsel ve katma değer oluşturan bir anlayışla, şehir ve ülke ekonomisine yön verecek bir üretim merkezi hale getirme konusunda, sizlerin de desteğiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.