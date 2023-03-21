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Polisler, özel çocukları unutmadı
Adana’da polisler ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle özel çocuklarla etkinlik yaptı.
ADANA 21.03.2023, 13:12
Adana’da polisler ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle özel çocuklarla etkinlik yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ çerçevesinde özel çocukları unutmayarak etkinlik düzenledi. Polisler tarafından ziyaret edilen down sendromlu çocuklar neşeli anlar yaşadı. Özel çocuklar polis kepi takıp selam verdi. Ayrıca polis aracına binen çocuklar siren çalıp polis olmanın mutluluğunu yaşadı.