Kızıldağ Yaylası beyaza büründü

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’na mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Karaisalı ilçesinin 1700 rakımlı yüksekliğe sahip olan Kızıldağ Yaylası’nda sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Son yıllarda Adana’nın kış turizminde önemli noktalardan birisi haline gelen Kızıldağ Yaylası’nda hava sıcaklığı hissedilir seviyede düşerken, yaylanın kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan kar ile ağaçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü, yaylanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.