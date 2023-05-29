Erdoğan’a Adana’da en büyük destek Saimbeyli ilçesinden

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde 27 milyondan fazla oy alıp yüzde 52.16 oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a Adana’da en büyük destek yüzde 77. 78 ile Saimbeyli ilçesinden geldi.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50’yi geçemediği için dün ikinci tur seçimi yapıldı. Bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan 27 milyondan fazla oya alıp yüzde 52.16 oran yakalayarak resmi olmayan rakamlara göre 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Adana’da Erdoğan 15 ilçenin 11’inde seçimi önde tamamladı, Erdoğan’a en büyük desteği yüzde 77.78 ile Saimbeyli ilçesi verdi. İkinci sırada ise 74.14 oranıyla Karaisalı yer aldı. En büyük üçüncü desteği ise 68.89 ile Feke verdi. Erdoğan Adana’da en az desteği ise 33.16 ile Çukurova ilçesinde aldı. Adana’da 1 milyon 614 bin 424 seçmen bulunurken, 4 bin 801 sandık kuruldu. 1 milyon 367 bin 325 kişi sandığa giderken, 1 milyon 351 bin 277 oy geçerli sayıldı. Sandığa gitme oranı ise yüzde 84.69 oldu.