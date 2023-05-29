Doç. Dr. Mirdalı: "Seramikler, tarihin sırlarının çözülmesini sağlamıştır”

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Doç. Dr. Nergis Kılınç Mirdalı, Ç.Ü.’ye bağlı Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nde verdiği "Seramik Malzemeler ve Yaşantımızdaki yeri" konulu konferansta, insanlık tarihi ile ilgili bilgilerin en önemli kalıcı kaynaklarının seramik buluntuları olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mirdalı, binlerce yıl bozulmadan günümüz gelen seramiklerin üzerindeki yazı, resim, semboller ve kullanım gereçlerinin biçiminin, geçmiş uygarlıkların yaşam tarzları, ekonomik yapıları ve kültürleri hakkında bilgi verdiğini belirterek,"Seramikler, tarihin sırlarının çözülmesine imkan tanımaktadır" dedi.

"Seramik, kil, killi toprak, çömlekçi toprağı veya topraktan yapılmış pişmiş kap" anlamına gelir. Aynı zamanda Antik Yunan’da mitolojiye göre çömlekçilerin mucidi olan kişidir" diyen Mirdalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seramik malzemeler günümüzde ise sofra eşyaları, dekoratif ürünler, otomotiv sanayi, elektronik sanayi, kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, biyoaktif maddeler ve uzay araçlarında termal bariyer olarak kullanılmaktadır. Seramik malzemeler insanların hayatta kalmak için yemek pişirmesini, depolamasını, saklanmasını ve yemek yemesini sağlamıştır. Çanak-çömlek birçok ritüelde merkezi bir rol oynamıştır ve son zamanlarda terapi malzemesi olarak birçok tedavi edici faydası olduğu görülmüştür."

Mirdalı daha sonra izleyicilerin çeşitli sorularını cevapladı. ÇÜTAM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından teşekkür belgesi sunulan Mirdalı, konferansı izleyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.