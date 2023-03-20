Çukurova’da deprem stresi yaşayan çocuklar için özel eğitim

Adana Çukurova Belediyesi, depremden olumsuz etkilenen çocukların hayatlarına dokunmaya çalışarak, normale dönmeleri için çaba sarf ediyor. Gülen Yüzler Semt Kreşleri, deprem stresini yaşayan çocuklar için psikologların da desteğiyle özel eğitim ve eğlence programı düzenliyor.

Gülen Yüzler Semt Kreşleri, yaşanan deprem afeti sonrası çocukların yüzlerini güldürmek ve korkularını hafifletmek için bir dizi eğitim programı uygulamaya başladı. Tesisler müdürlüğünce yapı ve denetim kontrolleri dikkatlice yapılan, başarılı bir şekilde güvenle hizmet vermeye devam eden kreşlerdeki çocukların hayatlarına dokunmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi. En az anne ve babaları kadar deprem felaketinden psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel oyun ve eğlenceli derslerle hafızalardaki kötü anların izlerinin silinmeye çalışıldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra yine tesisler müdürlüğünün psikologlarının da desteği alınarak oyun terapileri ve bireysel çözümlerle çocukların ruhlarına dokunulduğu ifade edildi.

Deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı müfredata uygun olarak verilen derslerin yerine, bugünlerde esnek bir program uygulanarak, eğlence ile oyun terapilerini merkeze alarak çocukların rutine dönmeleri hedefleniyor. Çukurova Belediyesi’nin tüm kreşlerinde uygulanan yeni eğitim programıyla ilgili bilgi veren okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmeni Gülşen Ayan, çocuklarda gözle görülür bir tedirginlik halinin olduğunu belirterek tesisler müdürlüğü psikologlarının da desteğini alarak hazırladıkları çalışma programıyla rutin hayatlarına dönmeleri için çabaladıklarını ifade etti.

Öğretmen Ayan, oyun ağırlıklı etkinlikler, sanat ve dans içerikli eğlenceli saatler, hatta yarışmalar düzenleyerek çocukları yaşanan olumsuz atmosferden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle psikologların oyun terapileriyle tedirgin duyguları onarmaya gayret ettiklerini anlatan Ayan, “Boyama ve resim etkinliklerine ağırlık veriyoruz, bu şekilde çocukların iç dünyasını keşfetmeye çalışıyoruz. Travmalarını atlatmakta zorlanan çocuklarımız için hemen psikologlarımız devreye giriyor. Modern danslar, halk oyunları, robotik kodlama, bahçe oyunları, yarışmalar, müzikli İngilizce saatleriyle sosyalleşmeleri sağlayarak, uyum sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Çocukların ve kadınların her zaman öncelikli olduğunu belirten Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, deprem sonrası yaşanan tüm olumsuz durumların üstesinden el birliğiyle gelineceğini dile getirdi. Gülen Yüzler Semt Kreşlerindeki yeni uygulamayla çocukları tekrar eski günlerindeki renkli hayatlarına döndürmek istediklerini ifade eden Başkan Çetin, öğretmenleriyle, psikologlarıyla kreşlerdeki çocuklar için koordinasyonlu bir şekilde çalışmaya devam edileceğini açıkladı.