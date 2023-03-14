Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nazife Kaman oldu

Adana Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nde yeni başkan Nazife Kaman oldu.

Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Genel Kurulu yapıldı. Dernek binasında gerçekleşen genel kurul saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut Dernek Başkanı Ayşe Muhacir’in aday olmadığı genel kurula Nazife Kaman başkanlığında tek listeyle gidildi. Üyelerin desteğini alan Kaman, Ceyhan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.

Derneğin yani başkanı Nazife Kaman, "Bizi ortak paydada bir araya getiren unsur hepimizin bir şehit yakını olmasıdır. Kimimizin babası, kimimizin eşi, kimimizin kardeşi, kimisinin de evladı bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Bu bizim için hem katlanılması zor bir duygu hem de bir taraftan gurur kaynağıdır. Ceyhan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığını şahsıma reva gören tüm üyelerime sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Bizden önceki yönetime emek ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu önemli görevde rabbim bizi üyelerimize mahcup etmesin inşallah. Yapacağımız işlerimizde istişareye çok önem vereceğiz. Derneğimizin yararına olacak çalışmaları hep birlikte yapacağız" dedi.

Dernek Başkanı Nazife Kaman’ın oğlu Oğuzhan Kaman (23), Çanakkale 116’ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda 2019 yılında şehit düşmüştü. Şehit Kaman’ın anısına Azerbaycanlı Yazar Sara Göyçeli tarafından “Türk’ün Şanlı Şehidi Oğuzhan Kaman” adlı bir kitapta kaleme alınmıştı.