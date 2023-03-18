Çanakkale şehitleri Kozan’da törenlerle anıldı

Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Adana’nın Kozan ilçesinde arma etkinliği düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla Kozan’da düzenlenen etkinliklerde, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından günün önemini anlatan program hazırlandı. Yapılan konuşmalar, okunan şiirler ve canlandırmaların ardından sona eren programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde devam eden programda ise Kaymakamı Arslanköylü ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile kurum, kuruluş ve STK temsilcileri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Akabinde Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca şehitlikte ziyaret edilerek şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı ve dua edildi.