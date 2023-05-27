Bilim gençliği robotik ve kodlama şenliğinde buluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve çevreye duyarlı robotlar sergilendi.

Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda "Kodla Kozan Robotik ve Kodlama" şenliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Dr. Süleyman Elban, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. İlköğretim, lise öğrencilerinin hazırladığı robotik çevreye duyarlı projeler katılımcılardan tam not alırken Vali Elban’da gençlerin her zaman destekçisi olduğunu ifade etti.

Ailelerin yavruları dünyaya geldikten sonra tüm hayatlarını onların yetişmelerine adadığı gibi devletin de genç nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Vali Süleyman Elban, “Genç nesilleri hem iyi bir insan hem vatanperver hem de çağın gereklerine uygun tam donanımlı olarak yetiştirmek her devletin, her milletin arzusudur” dedi.

Şenlikte sergilenen ürünlere baktığında çabalarının boşa gitmediğini gördüğünü dile getiren Vali Elban, “Emeklerimiz karşılık buluyor. Kısmet olursa bu eğitim-öğretim sezonu bitmeden de ilimizde zorunlu eğitim çağında bulunan 519 bin öğrencimizin tamamı da robotik kodlama eğitimi ile tanışmış olacak. İnşallah bir sonraki yıldan itibaren de bu temel eğitimin yanı sıra üst düzey eğitimlerle birlikte Adana, Türkiye’de birinci derecede daha sonra da dünyada bu sektörde ciddi manada insan yetiştiren bir şehir haline gelecek”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Elban, şenlikte yer alan birbirinden farklı ve özel projeleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.