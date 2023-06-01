Başkan Özgan’a Kıbrıs gazisinden anlamlı hediye

Adana Kozan’ın Ermeni ve Fransız işgalinden kurtarılmasının 103. yıl dönümü kutlamaları için gelen Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır, Belediye Başkanı Kazım Özgan’a ay yıldızlı kalpak hediye etti.

2 Haziran 1920 yılında Kozan’ın Ermeni ve Fransız işgalinden milli mücadele vererek kurtarılmasının 103. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından milli mücadele kutlamaları için gaziler gelmeye başladı. İlk olarak ilçeye İzmir’den gelen Kıbrıs Gazisi Celal Dolaşır, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı ziyaret ederek ay yıldızlı kalpak hediye etti.

Ziyarette konuşan gazi Celal Dolaşır,“ Allah bir daha bu millete İstiklal marşı yazdırmasın her karış toprağımızda bağımsızlık mücadelemiz ilelebet sürsün. Vatanımız bayrağımız ile gurur duyarken binlerce şehit kanı ile kazanılmış topraklarımızda vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz gazilerimize şifa diliyoruz” dedi.

Ay Yıldızlı şerefli kalpağı Kozan müzesinde sergilenmek üzere teslim aldığını ifade eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan “ Gazilerimize Allah uzun ömür versin. Bu yıl ilçemizin Fransız ve Ermeni işgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarında şanlı bayrağımızı yeniden Kozan Kalesi’nden dalgalandıracağız. Ermeni ve Fransızların bölgemizdeki zalimliklerini yine tüm dünyaya anlatacağız. Bu zalimliklere inat Türk milletinin verdiği ve Anadolu’ya doğru büyüyen bu büyük milli mücadelenin yeniden haklı gururunu yaşayacağız. 103 yıldır verilen bağımsızlık mücadelemiz hala devam etmekte. Bu yılda ilçemizde gazilerimizle birlikte bu şanlı zaferi hep birlikte kutlayacağız. Gazimiz Cell Dolaşır’a bu anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum. Tüm halkımız 2 Haziran’da gerçekleştireceğimiz kutlamalara davet ediyoruz” diye konuştu.