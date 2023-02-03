AOSB Spor Şenliği başladı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğünce 2013 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl ise tüm yıla yayılan AOSB Spor Şenliği’ne dahil edilen AOSB 9. Futbol Turnuvası’nın birinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına düzenlenen, sporun birleştirici ve bütünleştirici yönlerinin ön planda tutulduğu, dürüstlük, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik duygularıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk haftasına katılan firmalar, tüm ekip arkadaşları, aileleri ve rakiplerinin alkışları arasında ilk maçlarını tamamladılar.

Adeta nefes kesen mücadelenin yaşandığı turnuvada sporcular kadar onları izleyen aileleri ve arkadaşları da yoğun heyecan yaşadı. Fileler havalanırken “gol” seslerinin yükselirken, spor tesisleri yoğun bir adrenaline sahne oldu.

Bölgede faaliyet gösteren firmalar arası iletişimi güçlendirip, spor kültürünü topluma fayda sağlayacak şekilde yaygınlaştırma konusunda katkı sağlamayı hedefleyen şenlikler, yıl boyunca 7 branşta devam edecek.